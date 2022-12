Clamoroso Mbappé, vuole lasciare il Psg per colpa di Messi: ecco perché

Scorie mondiali

Secondo i catalani di 'Mundo Deportivo' infatti il Barcellona punta all'ingaggio dell'attaccante francese nella prossima sessione estiva, potendo contare sulla 'Pulce' ex blaugrana come inaspettato 'alleato'. Il 24enne Mbappé infatti, al quale non è bastata una tripletta in finale per poter festeggiare il bis mondiale, non sarebbe infatti contento dell'accordo per il rinnovo raggiunto dal Psg con Messi, che non ha esitato a esibire un bambolotto con le sembianze del suo compagno di squadra durante i festeggiamenti dell'Argentina per le vie di Buenos Aires a bordo di un bus scoperto.