Al Nassr: dopo Ronaldo, super offerta anche a Busquets

L'Arabia Saudita scommette sul calcio. Vuole organizzare i Mondiali del 2030, a cui aspira anche la Spagna, e per questo sta promuovendo il suo campionato nazionale, investendovi molto denaro. La squadra regina è l'Al Nassr, che è vicina a Cristiano Ronaldo ma non si ferma qui. Come scrive il Mundo Deportivo, infatti, il proprietario del club – il principe Faisan Bin Turki – vorrebbe portare già a gennaio in Arabia anche il 34enne Sergio Busquets, in scadenza di contratto con il Barcellona.