SASSARI - La Torres, attraverso i propri profili social, ha annunciato "di aver ceduto a titolo definitivo il giocatore Sergiu Suciu al Trento. Al ragazzo va il ringraziamento della società per il lavoro svolto in questi mesi a Sassari e l'in bocca al lupo per il prosieguo della carriera". Classe 1990, Suciu è un centrocampista romeno che in carriera ha vestito,anche le maglie di Torino, Legnano, Gubbio, Juve Stabia, Crotone, Lecce, Cremonese Pordenone, Venezia e Pistoiese.