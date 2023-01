Lione, ufficiale: torna il croato Lovren

ROMA - Il difensore centrale della Nazionale croata, Dejan Lovren, è un nuovo giocatore del Lione. E' stato lo stesso club della Ligue 1 a ufficializzare la notizia, con un tweet sul proprio account ufficiale. Lovren arriva in Francia dallo Zenit San Pietroburgo e ha firmato un contratto di due anni e mezzo: ha già vestito la maglia del Lione 10 anni fa. Lovren, 33 anni, 78 presenze con la squadra croata, vicecampione del mondo nel 2018 in Russia e terzo ai recenti Mondiali del Qatar, ha giocato a Lione fra il 2010 e il 2013."Sono molto felice di tornare al Lione, il club che mi ha aperto le porte del calcio internazionale. Ho lasciato il Lione nel 2013 con rammarico, perché avevo la sensazione di non avere mostrato tutto. Voglio dimostrare che giocatore sono davvero", ha dichiarato al sito del club il difensore di origine croata.