Retroscena Ronaldo, una clausola segreta gli permetterà di giocare la Champions: ecco con quale club

La clausola segreta

Il fuoriclasse portoghese ha siglato un accordo con il club saudita fino al 2025, garantendosi circa 175 milioni di euro di ingaggio. C'è un però: Cristiano potrebbe dire addio in anticipo e trasferirsi in Premier League. Infatti una clausola segreta presente nel contratto di Ronaldo gli darebbe la possibilità di andare in prestito al Newcastle, ma solo se i Magpies riuscissero a centrare la qualificazione in Champions in questa stagione. Questo perché il proprietario della squadra inglese è il Public Investment Fund, uno dei più grandi fondi sovrani dell'Arabia Saudita e del mondo. Al momento il Newcastle è terzo, dunque in piena zona Champions.