Jorginho e il rinnovo monstre: la verità sul futuro del centrocampista

Nuova puntata della telenovela Jorginho . Il Chelsea ha infatti deciso di fare un ulteriore sforzo per provare trattenere il centrocampista italo-brasiliano, accostato a Barcellona e Juventus , e ritenuto molto importante per il futuro del club. Dopo un lungo silenzio che aveva in qualche modo indotto il giocatore a guardarsi intorno, le parti hanno ripreso a dialogare per ridurre la distanza tra la richiesta e l'offerta. L’ultima proposta è quindi più alta e tocca quasi i 7 milioni di euro, a fronte di una richiesta di 8,5-9.

Jorginho guadagna troppo per l'Italia

Capitolo chiuso quindi? Ancora no. Servirà del tempo per mettere la parola fine sul futuro dell'ex Napoli, molto ambito in Europa e particolarmente stimato anche dal Newcastle. Certamente, possiamo ribadire le difficoltà di un suo ritorno in Italia, dove la Juventus ha deciso di inaugurare un nuovo corso. A fine stagione, la società bianconera saluterà molti calciatori dall’alto ingaggio come Paredes, visto che i nuovi arrivi dovranno avere uno stipendio non superiore ai 5 milioni.