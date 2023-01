La Salernitana tratta con il Tottenham l'arrivo di Sarr

ROMA - Finalmente è anche ufficiale. Lo Spezia ha annunciato l’arrivo di Salvatore Esposito (22) della Spal in prestito con obbligo di riscatto, per circa 4 milioni di euro. E non finisce qui perché, ormai da mercoledì, i liguri hanno in pugno anche Szymon Zurkowski (25), centrocampista polacco in uscita della Fiorentina corteggiato da oltre dieci giorni. Decisivo in questo caso l’ottimo rapporto tra i due club e, soprattutto, la volontà della Viola di non cederlo all’Empoli, dove invece il ragazzo avrebbe voluto ritornare. Capitolo portiere: riflettori puntati su Ionut Radu (25), ora alla Cremonese ma di proprietà dell’Inter, richiesto già in B e in Francia. Giornate bollenti pure per la Salernitana che non si ferma ad Hans Nicolussi Caviglia (22): il club campano ha intensificato i contatti per il prestito di Pape Matar Sarr (20) dal Tottenham. Il giovane centrocampista di Antonio Conte, seguito dal Milan la scorsa estate, piace molto al presidente Danilo Iervolino. Non a caso, la scorsa settimana, sono ripresi i colloqui per capire la volontà del calciatore, che ha offerte per restare in Premier League. Nadir Zortea (23) è in pressing sull’Atalanta: vuole tornare a Salerno, da Davide Nicola. Il suo agente cercherà così di far abbassare le pretese economiche ai bergamaschi (1 milione per il prestito e 4 per il riscatto). Tra le alternative, Alessandro Tripaldelli (23) della Spal e Paulo Azzi (28) del Modena.