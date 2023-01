Bere, che weekend! Certezze per Ounahi

NAPOLI - E ora, confuso in se stesso, tra la Samp che già è diventata il suo passato e il Napoli che rappresenta il futuro, Bartos Bereszynski deve semplicemente rimettere in ordine le idee: Marassi sa ancora di casa sua, ci mancherebbe, però domani, dovesse succedere, finirà per sentirsi ospite (s)gradito, un carissimo «nemico» da combattere. E’ il calcio moderno, un giorno sei di qua e poi sei immediatamente di là: nel saluto ai vecchi compagni, nello «strappo» dai suoi sette anni da blucerchiato, non c’è finito alcun pensiero alla partita, ma potrà succedere, certo che sì, che alle 18 di una domenica stranissima, Bereszynski debba correre contro ciò ch’è stato. Per concludere un affare, si sa, concorrono vari soggetti, e stavolta, in questa trattativa allargata, s’è trovata la sintesi: il polacco si è messo in macchina, è partito, è arrivato a Napoli, stamani si presenterà a Castel Volturno, si sottoporrà agli ultimi controlli a Pineta Grande, tornerà al Konami Training Center, poi - ottenuto l’ok - parlerà con Spalletti e insieme decideranno: sull’aereo che andrà a Genova, potrebbe esserci anche lui oppure no, dettagli, ma le possibilità che il polacco debba subito convivere con un conflitto intestino sono elevate. Alla Sampdoria ci andrà Zanoli, lui in prestito senza alcuna possibilità di riscatto: dovrà guadagnarsi la stima di Stankovic, prendersi una maglia, mettere minuti nelle gambe, crescere e porre le basi per rientrare nel club che l’ha lanciato e che crede in lui. E Contini, il portiere, diventerà soggetto della discussione nella prossima settimana.