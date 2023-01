Lo Spezia vuole Mirante, anche il Verona su Bove

Gonzalo Villar (24) dice sì al ritorno al Getafe. I primi mesi non esaltanti con la maglia Sampdoria hanno convinto il centrocampista, di proprietà della Roma, ad accettare una nuova esperienza al club spagnolo, con la formula del prestito e riscatto. Ieri notte gli ultimi colloqui tra le parti e i dettagli dell’intesa, con i giallorossi decisi ad inserire l’obbligo al posto del diritto. La società iberica conserva un buon ricordo del giocatore ingaggiato per la prima volta proprio lo scorso gennaio. E adesso, a distanza di un anno, è pronta ad abbracciarlo nuovamente. Non solo Etrit Berisha (33): lo Spezia ci riprova per Antonio Mirante (39), ex Roma, in scadenza il prossimo giugno con il Milan. I liguri ragionano su un contratto per i prossimi sei mesi, mentre l’estremo difensore per lasciare Milano vorrebbe un accordo più lungo, fino a giugno 2024. Anche il Cagliari, già sulle tracce di Salvatore Sirigu (35), si è interessato al giocatore rossonero che proprio a Roma aveva lavorato con Claudio Ranieri (71).

Nuovi arrivi A proposito della società giallorossa, questa sarà la settimana dell’incontro per il futuro di Eldor Shomurodov (27). L’attaccante uzbeko resta in pressing per un passaggio a Torino, che da diverso tempo si conferma la sua meta preferita. Anche un altro romanista come Edoardo Bove (20) è in attesa di sviluppi. Piace a Sassuolo, Salernitana, Verona e ad alcuni club esteri: il centrocampista, ricordiamolo, si considera un “figlio” della Roma, ma all’interno di un processo di crescita che lo vedrebbe partire per raccogliere minuti altrove vorrebbe non essere considerato un ragazzino. Di certo, Tiago Pinto lo stima molto ed è disposto a cederlo solo con la formula del prestito secco o inserendo una recompra.

Torniamo ai portieri e alla Samp che ha bloccato lo sloveno Martin Turk (19) di proprietà del Parma. In prestito alla Reggiana, il classe 2003 sarà quindi il vice Emil Audero (25). E non finisce qui: i liguri sono vicinissimi al centrocampista marocchino Abdou Harroui (24) del Sassuolo.