Salernitana su Hadjam. Cassandro, sprint Lecce

Massimiliano Alvini (52) resta - per ora - alla guida della Cremonese. La brutta sconfitta con il Verona e l’ultimo posto in classifica con gli attuali 7 punti hanno infatti innescato delle riflessioni riguardanti il futuro dell’allenatore. Il problema, ricordiamolo, non è il gioco espresso fin qui dalla squadra, bensì i deludenti risultati e le zero vittorie in campionato. La prossima partita contro il Monza suona quindi come l’ultima chance per il tecnico toscano. Tra i possibili sostituti ci sono Leonardo Semplici (55), Beppe Iachini (58) e Roberto D’Aversa (47), allo stadio in occasione della sfida con il Verona. Difficile, invece, strappare il sì di Davide Ballardini (59). A proposito del Monza, nonostante l’accordo economico con il fantasista Josip Brekalo (24), in scadenza di contratto, Adriano Galliani ha deciso di temporeggiare e di non chiudere anche l’intesa con il Wolfsburg. Proprio questa prolungata fase di riflessione ha permesso al Getafe e alla Fiorentina di rifarsi sotto, con la Viola interessata al giocatore soprattutto per l’estate. I biancorossi ritengono di avere una squadra completa ed equilibrata, che non necessita quindi di grandi investimenti a gennaio. Non viene smentito, però, l’interesse per Josip Juranovic (27), terzino croato accostato anche ai club della Premier, e richiesto in particolare dal Torino. I granata hanno puntato il difensore del Verona Isak Hien (23). L’idea è quella di pensare già al dopo Perr Schuurs (23) considerando che l’olandese è finito da tempo nel mirino delle big d’Italia e d’Europa.