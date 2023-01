Il Chelsea non si ferma più: ecco il prossimo obiettivo

Il Chelsea non si ferma a Mudryk ed è pronto a spendere ancora sul calciomercato. I 440 milioni investiti tra l’estate e gennaio potrebbero quindi toccare presto quota 500, se non addirittura superarla. Nei piani del club londinese c’è almeno un altro centrocampista e gli indizi delle ultime settimane vanno nella direzione Moises Caicedo del Brighton. I contatti per il calciatore ecuadoriano, sui taccuini anche del Liverpool, vanno avanti da diverso tempo e presto la trattativa può entrare nel vivo. Il segnale decisivo arriva dal possibile cambio agenti: Caicedo, valutato dalla sua società oltre 70 milioni di euro, si dovrebbe affidare ad una nuova agenzia per gestire il suo prossimo trasferimento.