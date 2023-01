Brescia, ufficiale: esonerato Aglietti, torna Clotet

BRESCIA - Nuovo cambio di guida in casa Brescia , dove Alfredo Aglietti è stato esenerato e torna in panchina Pep Clotet . Ad annunciarlo è stata la stessa società lombarda all'indomani della sconfitta sul campo del Sudtirol nel match valido per la 20ª giornata di Serie B .

La nota del club

Clotet era stato sostituito da Aglietti il 21 dicembre scorso. Per il tecnico toscano solo due gare alla guida delle rondinelle: un pari all'esordio in casa con il Palermo e la sconfitta rimediata a Bolzano alla ripresa del campionato dopo la sosta. "Dopo una giornata di riunioni e riflessioni seguita da confronti di carattere tecnico, e vista la temporanea indisponibilità del direttore sportivo per motivi di salute personale, Brescia Calcio ha deciso di riaffidare la guida tecnica della prima squadra a Pep Clotet - si legge nella nota del club -. Si ringrazia Alfredo Aglietti e tutto il suo staff per la disponibilità augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Reintegrati anche Daniele Gastaldello nel ruolo di vice allenatore e Salvatore Sciuto in quello di preparatore atletico.