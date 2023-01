Cremonese, Radu saluta: lo aspetta l'Auxerre

CREMONA - Arrivato alla Cremonese quest’estate in prestito dall’Inter, Ionut Radu è pronto a dire addio ai colori grigiorossi. Il portiere rumeno infatti, dopo un inizio di stagione da titolare, ha perso il posto in favore di Carnesecchi. Ecco quindi che tornerà all'Inter per essere girato in prestito probabilmente in Francia, in Ligue1. Le Parisien lo dà vicinissimo all'Auxerre, attualmente penultimo nella massima serie francese. Radu dovrebbe così prendere il posto di Costil, che andrà al Lille a fare il secondo.