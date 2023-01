Clamoroso dall'Argentina: "Messi ha rifiutato il rinnovo con il Psg"

Le possibili destinazioni

I tifosi parigini sperano di vederlo ancora con la maglia della propria squadra ma dall'Argentina arriva una voce clamorosa: "Messi ha rifiutato il rinnovo con il Psg" si legge sull'edizione online di 'Cronica', secondo cui "il successo al Mondiale con la Scaloneta gli ha tolto motivazione. La vittoria della Champions League con il Paris Saint-Germain come unico obiettivo non gli basta". I dubbi di Messi, spiega ancora l'organo di stampa argentino, hanno "spinto David Beckham a tornare alla carica" per chiedere alla 'Pulce' se ha voglia di andare vivere in Florida per giocare nella Mls con l'Inter di Miami. "Speranze di riaverlo anche a Barcellona", aggiungono da 'Cronica', anche se "le tensioni vissute con il presidente Joan Laporta rendono difficile il suo ritorno".