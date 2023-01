Ilic, altra puntata: oggi nuovo incontro tra Torino e Verona

Ennesima puntata della telenovela Ilic. L’ultimo incontro di calciomercato tra Verona e Torino non ha portato ad un vero accordo, ma le parti si risentiranno oggi per ridurre ancora la distanza tra la richiesta di 25 milioni per il pacchetto completo (Ilic+Hien) e l’offerta sui 20. Il vertice notturno è durato oltre tre ore. Per il Verona c'erano il presidente Setti e i dirigenti Sogliano e Marroccu, mentre il Torino era rappresentato dal numero 1 Cairo e dal ds Vagnati. Ricordiamo che Olympique Marsiglia e i veneti hanno l’accordo totale sui 18 milioni con bonus, ma il desiderio del classe 2001 di giocare ancora in Italia ha permesso ai granata di studiare un ultimo rilancio. Nei piani dei granata Ilic si trasferirebbe subito, mentre Hien rimarrebbe altri sei mesi in Veneto. Confermato intanto il via libera del City che, in caso di proposte, aveva la possibilità di pareggiare l’offerta per il serbo. Capitolo uscite: il Torino ha ricevuto un'offerta importante dal Fulham per Lukic.