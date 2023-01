Inter, Skriniar annuncia: "Ho firmato con il Psg"

MILANO - Skriniar giocherà dalla prossima stagione nel Psg, non è ufficiale ma poco ci manca. Ci ha pensato lo stesso difensore a togliere ogni dubbio sul suo futuro: "Sì, è vero, ma non posso dire di più al momento. Sto ancora aspettando un accordo tra i club", ha rivelato al sito slovacco futbolsfz.sk. Il club francese sta provando ad anticipare i tempi, prendendo l'ex Sampdoria già da gennaio, per ora però regge il muro dell'Inter che chiede più dei 10 milioni di euro offerti dai parigini. Comunque, a giugno, quando il contratto di Skirniar scadrà, sicuramente Parigi sarà la nuova città del centrale, corteggiato a lungo e alla fine convinto dal Paris.