Chiusa a Milano la fase finale della sessione ufficiale del calciomercato 2022-2023

MILANO - Il Calciomercato e? ufficialmente chiuso. L’ Hotel Sheraton Milan San Siro ha ospitato, nelle due giornate conclusive dedicate al mercato, oltre mille persone tra operatori del settore e operatori media per la tradizionale finestra invernale del Calciomercato, organizzata da Master Group Sport in collaborazione con A.Di.Se - Associazione Italiana Direttori Sportivi.

Teatro degli ultimi colpi di mercato e? stato l’Hotel Sheraton Milan San Siro, sito in Via Caldera, 21 – Milano, dove sono state allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative e che ha accolto gli addetti ai lavori.

Si ringraziano tutti i partner di Calciomercato, a cominciare da Festina, Official Time Keeper di Calciomercato, Hotel Sheraton Milan San Siro, Fila Surface Care Solutions, Fratelli Beretta e Viva la Mamma, 9·5·8 Santero, Formula 12, Tutto Sport e Corriere dello Sport.

Il prossimo appuntamento con il Calciomercato sara? a fine agosto con la Sessione estiva 2023-2024 presso l’Hotel Sheraton Milan San Siro.