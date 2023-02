Lipsia, lo sfottò social a Isco e l'Union Berlin diventa virale!

LIPSIA - La sessione invernale di calciomercato si è ufficialmente conclusa. Tanti i colpi andati in porto, ma anche altrettanti sono quelli saltati all'ultimo secondo. Tra questi, uno di quelli che ha fatto più scalpore è sicuramente il mancato trasferimento di Isco all'Union Berlin. Lo spagnolo aveva già superato le visite mediche, poi all'ultimo momento la squadra tedesca ha dovuto annunciare di non poter chiudere l'affare: "Ci sarebbe piaciuto avere Isco con noi, ma abbiamo i nostri limiti. E oggi sono stati superati, contrariamente a quello su cui ci eravamo accordati in precedenza. Quindi, il trasferimento di Isco non sarà completato"