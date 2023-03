"Messi al Barcellona: tre cose che devono succedere per il ritorno"

BARCELLONA - Messi: il contratto in scadenza il prossimo giugno e un futuro tutto da scrivere. C'è chi crede nel rinnovo con il Psg, chi lo vede già in MLS in vista del Mondiale 2026, quello negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, e chi invece sogna il grande ritorno al Barcellona. Quest'ultima opzione avrebbe una ricca dose di romanticismo ma, come spiega anche "Sport" in Spagna, sono tre le condizioni che dovrebbero verificarsi.