Show di Ancelotti in conferenza tra Real, Brasile e Antetokounmpo

MADRID (SPAGNA) - Mentre il suo Real Madrid si prepara a giocarsi la finale di Copa del Rey contro l'Osasuna a Siviglia e l'andata della semifinale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola al Bernabeu, continuano le voci di un futuro da ct del Brasile per Carlo Ancelotti. Voci che il tecnico emiliano respinge al mittente: "Del mio futuro e dell'ipotesi Brasile non parlo: dico solo che è una fesseria che esiste una data limite per rispondere alla Selecao, perche' io non ho parlato con nessuno".