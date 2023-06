Dove giocherà Benzema: l'incredibile offerta dall'Arabia, tutte le cifre

MADRID (SPAGNA) - Termina dopo 14 anni l'avventura di Karim Benzema al Real Madrid . A comunicarlo è stato lo stesso club merengue con una nota ufficiale nella quale rende omaggio all'attaccante francese, quinto giocatore di tutti i tempi ad aver indossato più volte la maglia dei 'blancos' ( 647 presenze dal 2009 a oggi) e secondo marcatore di tutti i tempi del club ( 353 i gol all'attivo) che ha organizzato per lui una cerimonia di saluto in programma martedì 6 giugno a Valdebebas. Chiuso il capitolo Spagna , per Benzema dovrebbero aprirsi le porte dell' Arabia Saudita .

Benzema lascia il Real Madrid: i motivi

La volontà del Pallone d'Oro in carica di lasciare il club merengue dopo 14 anni non ha a che fare solo con motivi economici: secondo 'As' Benzema riterebbe infatti concluso il suo ciclo al Real Madrid e vorrebbe provare una nuova avventura nella sua incredibile carriera. Non ha battuto ciglio il presidente dei 'blancos', Florentino Perez, che non poteva negare a un giocatore di quasi 36 anni che ha dato tutto per il Real l'opportunità di mettersi alla prova con un nuovo campionato e una nuova esperienza di vita.

Benzema, l'offerta dall'Arabia è mostruosa: le cifre

Il classe 1987 partirà così per la Super League dell'Arabia Saudita e sposerà il progetto dell'Al Ittihad. Secondo il quotidiano spagnolo 'As', Benzema firmerà un contratto biennale da 200 milioni di euro al quale si somma un bonus in qualità di ambasciatore della candidatura saudita ai Mondiali del 2030. Nonostante la sua destinazione sembri essere proprio l'Al Ittihad, il giocatore dovrebbe firmare un contratto con il Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita che può mandarlo in una qualsiasi delle squadre locali classificatesi per la Champions League asiatica.