Brahim Diaz, addio al Milan: torna al Real Madrid, è ufficiale

MADRID - Si separano le strade tra Brahim Diaz e il Milan. Dopo tre stagioni infatti il trequartista spagnolo farà rientro al Real Madrid: è stato proprio il club spagnolo ad annunciarlo, rendendo noto che "martedì 13 giugno, alle 12:00 - si legge sul sito ufficiale dei blancos - avrà luogo la presentazione di Brahim Díaz, che torna a giocare per il nostro club fino al 30 giugno 2027, dopo il suo prestito di tre stagioni al Milan". Brahim Diaz è un giocatore del Real Madrid dal gennaio 2019 e col club spagnolo ha già vinto una Liga e una Supercoppa spagnola, prima di essere ceduto in prestito al Milan nel settembre 2020. Con i rossoneri, Diaz ha totalizzato 123 presenze (91 in campionato, 7 nelle coppe nazionali, 25 nelle Coppe Europee) e 18 reti (15 in campionato, 3 nelle competizioni europee), vincendo uno Scudetto.