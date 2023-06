Mbappé al Real Madrid, arriva la risposta di Florentino Perez: "Sì ma..."

MADRID (SPAGNA) - Dopo la partenza di una leggenda come Benzema il Real Madrid è a caccia di un centravanti che sia degno di raccogliere un'eredità tanto pesante. In pole position per andare a rafforzare l'attacco dei 'blancos' c'è Harry Kane del Tottenham, ma i tifosi sognano ancora l'approdo al Bernabeu di Kylian Mbappé e uno di loro ha chiesto notizie in merito direttamente a Florentino Perez.

La domanda su Mbappé e la risposta di Florentino

"Firmerà per noi Mbappé?" è la domanda rivolta al presidente (che ha già preso per una cifra monstre Bellingham dal Borussia Dortmund) in un video postato sui social, divenuto ben presto virale per la risposta ricevuta in cambio: "Sì, ma non quest'anno" le parole di Florentino che hanno subito scatenato i tifosi del Real rimasti delusi la scorsa estate, quando il francese aveva preferito rinnovare il suo contratto con il Psg nonostante l'offerta arrivata da Madrid.