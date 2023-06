Sirene arabe, Son rompe il silenzio: la sua scelta è sorprendente

Son giura fedeltà al suo Tottenham

Accostato di recente proprio all'Al-Ittihad, che è allenato da Nuno Espirito Santo (ex tecnico degli 'Spurs') e secondo Espn sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni più bonus per convicere i londinesi a lasciarlo andare, il 30enne sudcoreano ha rivelato alla stampa inglese di non voler lasciare l'Inghilterra e la sua attuale squadra. "I soldi non contano e l'orgoglio di giocare nel mio campionato preferito è importante. Ho molte cose da fare in Premier League e voglio continuare nel Tottenham": queste le dichiarazioni di Son riportate dal tabloid 'The Sun', con l'Al-Ittihad che a quanto pare sarà costretto a cercare altrove la futura 'spalla' di Benzema.