Osimhen e Barella: ecco quanto chiedono Napoli e Inter per trattare

Osimhen e Barella, incedibili ma non troppo

E insieme anche la forza contrattuale, fino al parametro zero: ecco perché Victor Osimhen, l’uomo mascherato che sposta gli equilibri, è incedibile ma non troppo. Non proprio: «Resterà. Deve rimanere. A meno che non arrivi l’offerta irrinunciabile per la salute del Napoli», ha detto lunedì Adl pensando a quei 150 milioni che un giorno diventano 130 (minimo per rispondere al telefono) e un altro 149. Sono incedibili-cedibili anche Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, la coppia di scontenti della Juve: 80 milioni per parlare del centravanti e 45 per ragionare del collega. Incedibile è Nicolò Barella, 26 anni e un’anima grande quanto il centrocampo dell’Inter e della Nazionale: per lui s’è mosso il popolo nerazzurro, è stato dichiarato «Intoccabile», ma se arrivasse un’offerta compresa tra 80 e 90 milioni bisognerebbe ritoccare la sceneggiatura. Funziona così: sono le leggi del mercato e dei bilanci, della vita di un club. Presente e futuro. E chi dice che le bandiere non esistono più dovrebbe chiacchierare con gli arabi come hanno fatto Benzema e Koulibaly. E poi, beh, c’è Nicolò. Zaniolo: «Sto bene in Turchia, vediamo che succede. Non si può mai dire, si vedrà», ha detto ai microfoni di TVPlay da Formentera. Dove tutto è più bello. Per il Galatasaray è incedibile, certo, però ha la clausola rescissoria da 35 milioni nel contratto e l’Italia nel cuore. E la Germania dietro la porta: Borussia Dortmund e Lipsia hanno chiesto info.

Vlahovic e Chiesa nel mirino delle big

E allora, gli in-cedibili: sono i giocatori da copertina, decisivi come Osimhen. Quelli che se vuoi arrivare in finale di Champions - come sogna DeLa - non possono mancare. A meno che non arrivi l’offerta irrinunciabile da 150 milioni. De Laurentiis ha detto testualmente di voler trattare un rinnovo biennale del contratto, in scadenza 2025, e così il prossimo passo sarà incontrare il manager di Victor, Roberto Calenda, per chiarire nell’ordine: i programmi del Napoli, la priorità di Osi, 24 anni e una fame identica al suo potenziale straordinario (31 gol quest’anno); i termini della proposta di prolungamento e ritocco dell’ingaggio (guadagna 4 milioni più bonus, è valutato 150 e i suoi conti non tornano); i contorni precisi dell’offerta irrinunciabile. Real, Psg e United sono interessati e attendono, mentre il Chelsea ha preso Nkunku e quindi ha risolto. È fuori dalla corsa per Osimhen - che comunque non rinuncia alla Champions - e per Vlahovic. A sua volta accostato ai Blues e al Bayern, però timidamente: Dusan, 23 anni, è reduce da una stagione di tormenti ma porta in dote voglia di rivalsa e un bagaglio super che non può aver smarrito all’improvviso. Valore: 70-80 milioni. Vale 45, o giù di lì, Chiesa, 25 anni, uomo del presente e del futuro Nazionale italiano. L’infortunio è alle spalle ma le ombre restano: averlo è un privilegio e la Juve lo ha blindato, ma con il prezzo giusto cambia tutto.

Movimenti in casa Inter

Vale anche di più Barella, 26 anni, 52 partite nella stagione appena conclusa con 9 gol e 10 assist: 80-90 milioni. Il Chelsea lo ha chiesto in cambio di Lukaku, ma per l’Inter è incedibile fino a prova contraria: un incasso del genere darebbe una spinta forte sul mercato, proprio come al Napoli e alla Juve in caso di cessione di Osimhen e Vlahovic. Per la cronaca: a Fali Ramadani, agente e intermediario internazionale, è stato conferito l’incarico di attivare i radar. Di sondare il terreno. Per l’Inter, invece, è ufficialmente tra i cedibili Marcelo Brozovic , 30 anni: il Barça s’è informato, l’Al-Nassr ha proposto 15 milioni. Costa 40 milioni, invece, il cartellino di Davide Frattesi, 23 anni (24 a settembre), gioielleria Sassuolo, calcio ottimo e prezioso: piace all’Inter, alla Juve, alla Lazio, alla Roma, al Napoli. A tutti. E pure in Premier, ma vuole restare in Italia. La Juventus segue anche Sergej Milinkovic , 28 anni di cui 8 trascorsi alla Lazio: propone 25 milioni, Lotito chiede 40. Cedibile sì, ma alle sue condizioni.