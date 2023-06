Icardi, gli sceicchi e il futuro da decidere

Se anche la Premier incomincia a perdere pezzi, allora vuol dire che in Arabia Saudita fanno davvero sul serio, soprattutto i club che nell’ultima Saudi Pro League hanno chiuso nei primi tre posti. Cristiano Ronaldo (Al Nassr), poi Benzema, il prossimo sarà Kanté che raggiungerà il suo connazionale all’Al Ittihad. In scadenza con il Chelsea, tra una decina di giorni sarà annunciato dal suo nuovo club, che gli ha messo sul piatto un quadriennale da 25 milioni di euro netti a stagione. Tanti soldi che hanno fatto gola anche a giocatori sotto i 30 anni e nel pieno delle loro carriera. Ruben Neves, che ne ha solo 26, è l’esempio più lampante di cosa accadrà nelle prossime settimane : l’Al Hilal, che in campionato è arrivato 3°, ha speso 55 milioni per il centrocampista del Wolverhampton che piaceva tanto anche al Barcellona. Guadagnerà come Kanté, che di anni però ne ha 32.

I quattro club arabi controllati dal Pif

Primo, ma sicuramente non ultimo calciatore che sarà acquistato dai 4 club arabi controllati dal Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita. L’ultimo è il neopromosso Al Ahli, che ha praticamente chiuso per Edouard Mendy, il portiere senegalese in uscita dal Chelsea. Dai Blues, ma all’Al Hilal, arriva anche l’ex napoletano Koulibaly, che guadagnerà circa 30 milioni a stagione. Sempre via Chelsea, Ziyech può trasferirsi all’Al Nassr: Cristiano Ronaldo ha bisogno di uomini capaci di servire assist e il marocchino, che a gennaio ha sfiorato il passaggio al Psg, è il giocatore ideale. I club arabi stanno sondando anche la disponibilità di Aubameyang, anche lui in uscita dai londinesi, oltre che dell’interista Brozovic e di Saul dell’Atletico Madrid, entrambi nel mirino dell’Al Nassr.

Icardi con le valigie pronte

Poi c’è chi una trattativa non l’ha voluta nemmeno intavolare. Messi, che ha preferito l'Inter Miami, o Modric, che a quasi 38 anni ha deciso di voler chiudere la carriera al Real Madrid dicendo no a un contratto da 200 milioni. Ha rifiutato le avances saudite anche Lukaku, così come il coreano del Tottenham, Son. Ha qualche dubbio anche Mahrez (cercato dall’Al Ahli), ma la lista dei nomi, da dividere nelle colonnine del sì e del no, diventerà ancor più lunga nei prossimi giorni. Icardi, che tornerà momentaneamente al Psg e Iago Aspas (Celta Vigo) sono altri due che presto potrebbero fare le valigie per il Medio Oriente.