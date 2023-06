Real Madrid, ufficiale il rinnovo di Ceballos: contratto fino al 2027

MADRID (SPAGNA) - Dani Ceballos rinnova il contratto con il Real Madrid. Il 26enne centrocampista firma il prolungamento del rapporto con i 'Blancos' per altre quattro stagioni, fino al 30 giugno 2027. Il giocatore nativo di Utrera era arrivato al Real Madrid nell'estate 2017 dal Betis Siviglia per 16,5 milioni di euro, è stato poi ceduto dai 'Blancos' in prestito biennale all'Arsenal, dove si è consacrato come uno dei migliori giocatori della Premier League.