Dall'asso all'osso

Il battitore nemmeno troppo occulto dell’asta-mercato, di solito un quotidiano sportivo, parte lancio in resta urlando in prima: Frattesi! E tutti vanno su Frattesi: Inter, Milan, Juve, Roma. "Ma sono arrivato prima io!". Il giorno dopo è Scamacca! E tutti dietro a Scamacca: Roma, Milan, Lazio, Juve, Fiorentina. Che lentamente si defilano. Thuram! Ed è subito derby: quando il Milan è sicuro di averlo in pugno, interviene l’Inter e glielo porta via. Dia! Idem come sopra.