Ancelotti nuovo ct del Brasile dal 2024: inizierà con la Copa America

ROMA - Il Brasile si affida a Carlo Ancelotti , ora a confermarlo ci sono anche le dichiarazioni ufficiali del presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), Ednaldo Rodrigues , riportate da Cnn Brasil. Come anticipato nei mesi scorsi dal nostro quotidiano, Carletto assumerà l'incarico di ct della Seleçao solo a partire dalla Coppa America , che si giocherà nell'estate del 2024 negli Stati Uniti, una volta che il suo contratto in essere con il Real Madrid sarà scaduto. In attesa del suo arrivo, il ct ad interim della nazionale verdeoro sarà Fernando Diniz , che dunque dirigerà le sei partite sudamericane di qualificazione ai Mondiali 2026 di quest'anno, comprese le sfide con Argentina e Uruguay . Il Brasile inizierà le qualificazioni a settembre in casa contro la Bolivia e poi in trasferta contro il Perù.

Ancelotti-Brasile, in carica dal 2024

Ancelotti diventerà così il primo allenatore straniero a guidare il Brasile da quasi sessant'anni: l'ultimo prima di lui era stato infatti l'argentino Filpo Nunez, che aveva seduto sulla panchina della Seleçao per una partita nel 1965. Il 64enne vanta un curriculum ricchissimo e la mitica nazionale verdeoro rappresenta per lui una nuova sfida: al momento nella sua personale bacheca, tra le altre cose, ci sono quattro edizioni della Champions League (un record, due con il Milan e due con il Real Madrid), oltre a scudetti nazionali in Inghilterra con il Chelsea, in Germania con il Bayern Monaco, in Francia con il Paris Saint-Germain, in Spagna con il Real Madrid e in Serie A con il Milan.