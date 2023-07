Clamoroso Al Nassr, rischia il blocco del mercato! Ecco il motivo

Marcelo Brozovic è finora l’unico acquisto ufficializzato dall’ Al Nassr , una spesa di 18 milioni di euro che vale praticamente il 20% dell’intera rosa, con tutto che in squadra c’è Cristiano Ronaldo . Ma le mosse disinvolte del club saudita, in particolare per quanto riguarda il monte ingaggi, avrebbero attirato l’attenzione della Saudi Pro League.

Al Nassr, i motivi del possibile blocco

Secondo alcuni rumors, al momento tuttavia non verificati, l’Al Nassr potrebbe essere sottoposto a un blocco del mercato in entrata. In questa finestra di mercato è già saltato il trasferimento in Arabia Saudita di Ziyech, per i problemi sorti durante le visite mediche. Ma già a gennaio il club aveva aveva vissuto momento di imbarazzo dopo aver chiuso il colpo più grande della propria storia, ingaggiando Cristiano Ronaldo, senza tuttavia poterlo subito impiegare. Tanti soldi da spendere ma a quanto pare nessuno in grado di fare bene i conti con gli slot liberi per i calciatori stranieri. La sessione estiva in Arabia Saudita, scattata l’1 luglio adeguandosi al calendario Fifa, sarà più lunga di quella Europea: operazioni possibili fino al 20 settembre. Il nuovo tecnico Luis Castro, dopo l’arrivo di Brozovic, può contare sul rientro di un altro giocatore straniero, il coreano Jin-su Kim.