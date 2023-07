Guler mette in imbarazzo Florentino Perez: il malinteso tra i due è virale

MADRID (SPAGNA) - Una presentazione a tratti surreale quella di Arda Guler al Real Madrid , che ha strappato il 18enne trequartista turco alla concorrenza di Barcellona e Milan acquistandolo per 20 milioni dal Fenerbahce e legandolo alla 'Casa Blanca' fino al 2029. Dopo aver 'consolato' la mamma scoppiata in lacrime per l'emozione, il nuovo talento madridista ha infatti sbagliato anche i tempi della sua salita sul palco dove Florentino Perez lo stava presentando a stampa e tifosi.

Guler e la 'gaffe' con Florentino Perez

Seduto in prima fila con le cuffie per ascoltare la traduzione delle parole del presidente, visto che non parla ancora spagnolo, quando ha sentito il suo nome Guler ha pensato di essere stato chiamato e lo ha raggiunto sul palco nonostante Florentino si sbracciasse per invitarlo ad aspettare. Il giovane turco però non si è fermato come non si è fermato il numero uno del club, che ha continuato il suo discorso lasciando il calciatore in piedi al suo fianco ad ascoltare le sue parole con un'espressione spaesata. Una presentazione 'sui generis', presto divenuta virale sul web, che ha però già fatto del baby turco un beniamino per i tifosi, che sui social hanno compreso la sua emozione e lo hanno incoraggiato.

Guler, che maglia indosserà

Il fantasista classe 2005, che indosserà la maglia numero 24, è paro poi più sciolto quando è toccato a lui parlare con i giornalisti in conferenza strampa: "Ho ricevuto molte offerte, ma la mia priorità è sempre stata il Real Madrid. Il Barcellona e il Milan? Non appena è apparso il Real, tutto il resto ha perso valore. Questo è il club più grande del mondo, in questo momento sono orgoglioso".

Guler e il colloquio con Ancelotti

Guler ha poi descritto quelle che sono le sue caratteristiche: "Mi piace inventare, ma posso giocare anche da classico centrocampista, così come sull'esterno, sarà l'allenatore (Carlo Ancelotti, ndr) a decidere. Sono pronto per dare il massimo. Ipotesi prestito? Non ci penso, voglio restare qui". Solo 18 anni ma idee già molto chiare, Guler vuole lasciare il segno: "Idoli? "Cristiano, Ozil, Guti... voglio essere una leggenda come loro. Sono qui per questo. Ho parlato con Mesut, è come un fratello. Mi ha detto che questo è il club più importante del mondo. E mi ha dato dei consigli". Il jolly turco ha già avuto anche un colloquio con Ancelotti: "Mi ha chiamato e mi ha detto che voleva vedermi dal vivo. Mi ha detto dove mi avrebbe fatto giocare".