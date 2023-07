"Cavani lontano dal Valencia: c'è un club che lo vuole ancora"

Boca Juniors, ritorno di fiamma per Cavani

Secondo il portale argentino Tyc Sports, il Boca Juniors sarebbe tornato con decisione sull'attaccante ex Napoli. Il club lo aveva seguito già un anno fa, ma era prevalsa la voglia di rimanere in Europa. Dopo una stagione difficile in Liga, i tempi sembrano finalmente maturi. Il fratello del Matador avrebbe infatti già incontrato la dirigenza del club argentino per arrivare ad un accordo. Il Boca, sempre più fiducioso per il buon esito della trattativa, spera di poter chiudere in fretta il colpo.