Arrivederci Lukaku

La sintesi non è tutto, ma è tanto. Al Real hanno ricominciato a credere che Kylian Mbappé possa arrivare nel giro di poche settimane. Florentino Perez, che da due estati insegue la madridizzazione del fenomeno francese, ha però speso 103 milioni per Bellingham, 17 per Güler, che ha subito stregato Ancelotti, 5 per Fran Garcia e 500mila euro per il prestito di Joselu, l’unico attaccante centrale del gruppo merengue. Perciò ai 125 milioni e mezzo fin qui sborsati non ne aggiungerebbe volentieri altri 200, quelli richiesti per Mbappé, che è atteso in queste ore a Parigi da Nasser. Gli deve una risposta definitiva: o allunghi o te ne vai. Al di là dell’apparente ritrosia del miliardario spagnolo, il management è convinto che, all’eventuale rottura tra Mbappé e il club, Florentino reagirebbe tirando fuori tutto il denaro necessario. Giova precisare che - per posizione maturata dopo il caso Superlega - Florentino non tratta con Nasser Al-Khelaifi: interverrebbe unicamente se fosse il giocatore a pretendere di essere ceduto. Se anche il fenomeno del Psg, che ha perso Messi, dovesse uscire, Luis Enrique si ritroverebbe con un attacco composto da Neymar, Asensio, arrivato proprio da Madrid, e Ekitike, talento ventiduenne. Avrebbe quindi l’urgenza di acquistare una punta centrale di livello. Per questo, oltre ad aver riflettuto su Osimhen, il cui costo pareggerebbe la richiesta per Mbappé, il club franco-qatariano ha sondato nuovamente la Juve per Vlahovic e l’Eintracht per Kolo Muani: entrambi hanno un prezzo di partenza decisamente inferiore. Al momento la destinazione parigina sembra essere l’unica praticabile per lo juventino, visto che per caratteristiche Dusan non rientra (più) nei piani del Chelsea. Anche il Bayern è orientato su altre soluzioni: Kane la priorità assoluta, Levy l’ostacolo. Mi accorgo di non aver ancora scritto una riga su Lukaku, oggetto del desiderio di Inter e Juve in una sessione di mercato in cui la serie A è diventata l’outlet da svuotare. Todd Boehly non si sposta da 38,5 milioni di sterline, 45 milioni di euro. L’Inter è giustamente ferma a 30 milioni più 5 di bonus e non sembra intenzionata a prodursi in ulteriori rialzi. Perché giustamente? Presto detto: alla spesa iniziale dovrebbe aggiungere tre anni di stipendio a 8 netti a stagione, ovvero 32 milioni complessivi, grazie al vantaggio fiscale garantito dal decreto crescita. Di buono, per l’Inter, c’è l’avvicinamento dello United alla cifra ritoccata da Marotta per cedere Onana: 55 milioni più bonus. A 50 più bonus Ten Hag è arrivato.