Empoli, ecco perché Caprile è sempre stato la prima scelta

Elia Caprile è sempre stato il preferito del direttore sportivo dell'Empoli, Pietro Accardi. E il motivo per cui è così stimato è presto detto: è molto bravo tra i pali ed è considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Parliamo, infatti, di un 2001 reduce da un'ottima stagione con il Bari tanto che per molti è stato il miglior estremo difensore della serie cadetta. Adesso l'Empoli aspetta un segnale dall'entourage del calciatore, che a sua volta è in contatto con il club pugliese e il Napoli. Secondo i programmi dei campani, infatti, Caprile verrà acquistato dai Galletti per poi esser girato in prestito alla società di Fabrizio Corsi. Ma trattandosi di un'operazione complessa serviranno ancora dei passaggi prima di definire bene i vari i dettagli. Ricordiamo, poi, che i toscani vorrebbero impostare un affare alla Vicario, inserendo quindi un riscatto ma De Laurentiis ha altri piani: il patron azzurro, infatti, punta molto su Caprile e in futuro intende riportarlo alla base.