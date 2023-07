Assalto Psg a Kane. Bayern su Kolo Muani

Il chiodo fisso di Nasser Al-Khelaifi , in questo momento, è trovare una soluzione all’intricatissimo caso Kylian Mbappé (24), di cui, a quanto pare, non ne vuol più sapere. A meno di un clamoroso ripensamento da parte del talento di Bondy, che al momento non pare avere alcuna intenzione di accettare la proposta di rinnovo, al Psg toccherà trovare un nuovo attaccante capace di apportare le reti necessarie per puntare a tutti i titoli più prestigiosi. Torna, così, di attualità, all’ombra della Torre Eiffel, il nome di Harry Kane (29), che sembrava ormai a un passo dal Bayern . Il quadriennale da 20 milioni di euro a stagione prospettato dai bavaresi pareva aver convinto definitivamente il centravanti inglese, ma ora sarebbe arrivato una controproposta indecente da Parigi che lo starebbe facendo vacillare. A gestire la trattativa sarebbe stato interpellato Pini Zahavi, che nei piani del quartier generale parigino dovrebbe far breccia nel cuore del numero uno del Tottenham, Daniel Levy, e in quello dello stesso Kane.

Bayern e Tottenham, asta per Kolo Muani

Brutta notizia per il Bayern, che nel frattempo ha venduto per 19 milioni di euro al Borussia Dortmund Marcel Sabitzer (29), che si lega al nuovo club fino all’estate del 2027. Il piano B dei bavaresi, per l’attacco, è rappresentato da Kolo Muani (24), valutato dall’Eintracht Francoforte 80 milioni. Peccato, però, che l’attaccante francese sia stato individuato come ideale sostituto dello stesso Kane dagli Spurs, che in caso di partenza del loro bomber si ritroveranno in possesso della liquidità necessaria per sbaragliare qualsiasi concorrenza o quasi. Si preannuncia, pertanto, un’asta piuttosto agguerrita.

Fabinho-Al-Ittihad: trasferimento in bilico

Rischia seriamente di saltare, invece, l’affare da 50 milioni di euro che potrebbe portare Fabinho (29) a lasciare il Liverpool per trasferirsi all’Al-Ittihad. Tutto sembrava ormai definito negli ultimi dettagli, poi, però, è saltato fuori un inghippo che pare insormontabile per il centrocampista. La legge locale, infatti, proibirebbe ai due bulldog francesi di proprietà del giocatore, considerati "pericolosi e aggressivi" alla pari di rottweiler e pitbull, di varcare i confini sauditi. E il brasiliano di rinunciare ai suoi cani non ne vuol sapere. Ora tutto passa in mano agli avvocati del club che ha appena accolto Karim Benzema (35) e N’golo Kanté (32), alla ricerca di un cavillo legale che possa sbloccare la situazione.

Da Jimenez a Sarr: il punto sul mercato europeo

Nel frattempo, il Chelsea ha offerto 45 milioni al Crystal Palace per l’esterno offensivo Michael Olise (21), mentre il Fulham stringe per Raul Jimenez. Messi sul piatto 6 milioni, che dovrebbero convincere il Wolverhampton a cedere il centravanti messicano. Il Marsiglia, da parte sua, starebbe per ufficializzare l’accordo con Ismaila Sarr (25), reduce dall’esperienza al Watford e ben propenso a firmare un quinquennale. L’Olympique, per la difesa, avrebbe chiesto informazioni su Eric Garcia (22) e Clement Lenglet (28) al Barça. Colpo di scena, infine, in Turchia, con l’ex Villarreal Cedric Bakambu (32), che a sole tre settimane dal passaggio all’Al-Nasr del Dubai, si trasferisce al Galatasaray.