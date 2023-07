Bayern Monaco su Kane, il giallo del volo annullato: c'è una strategia?

ROMA - La dirigenza del Bayern Monaco è attesa a Londra per incontrare il presidente del Tottenham Daniel Levy: sul piatto ovviamente, ci sarebbe la trattativa per portare Harry Kane in Bundesliga, ma il retroscena rivelato dalla Bild parla di un volo privato inizialmente previsto per la mattinata di oggi, ma che in seguito, nella serata di giovedì, sarebbe stato improvvisamente annullato. Ma quale sarebbe la motivazione?

Quale sarebbe la strategia del Bayern?

Sempre stando a quanto sostenuto dalla Bild, sarebbe nella volontà da parte della dirigenza bavarese di coprire le proprie tracce. Il quotidiano tedesco infatti sostiene che un volo privato da Monaco a Londra sarebbe stato troppo "tracciabile" da siti come Flightradar e questo avrebbe dato un indizio molto concreto di una possibile chiusura della trattativa tra i bavaresi e i londinesi per l'attaccante inglese. Di conseguenza, il duo del Bayern Neppe-Dreesen volerà su un aereo più anonimo per nascondere le proprie tracce. La Bild infatti ribadisce il punto certo: il Bayern è determinato a ingaggiare Kane e ha programmato di andare a Londra questo venerdì per discutere con Levy e per anticipare la concorrenza (Psg in testa)