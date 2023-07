Samardzic verso l'Inter: Fabbian e soldi all'Udinese

MILANO - Affondo dell'Inter per Lazar Samardzic: il club nerazzurro ha tutta l'intenzione di chiudere in tempi anche brevi per il centrocampista di proprietà dell'Udinese. La richiesta del club friulano si aggira attorno ai 25 milioni: ora la trattativa, che se pur non conclusa è molto ben impostata, comprenderebbe un esborso dei nerazzurri di 15 milioni, con l'introduzione nell'operazione di Giovanni Fabbian. Quest'ultimo, 20 anni, si trasferirebbe all'Udinese, ma l'Inter si riserverebbe un diritto di riscatto.