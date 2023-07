"Mbappé, l'offerta del Liverpool può mettere d'accordo tutti"

ROMA - Kylian Mbappé è il re di questa sessione di calciomercato. Tra mancato rinnovo con il Psg e un contratto in scadenza al termine della prossima stagione, il nome dell'asso francese circola di bocca in bocca, tra pensieri probiti di molti club e inziaitive concrete per aggiudicarselo. E non potevano mancare le sirene arabe, a loro volta regine dei trasferimenti, con l'Al Hilal che ha fatto sul serio per Mbappé, salvo incassare il no del giocatore, che, come sottolinea il Sunday Mirror, vuole solo il Real Madrid. Tuttavia, dalla Spagna non pare che i blancos intendano tirare fuori soldi per aggiudicarselo, vista la possibilità che Mbappé arrivi a zero la prossima stagione. Ma è proprio l'ipotesi che il Psg, che ha ormai "digerito" l'idea dell'addio di Mbappé, vuole evitare: a Parigi si cercherà di incassare quanto più possibile dalla separazione e non a caso è stata fissata la cifra record di 250 milioni.