Fiorentina, ufficiale: tesserato Yerry Mina

Chi è Yerry Mina?

Yerry Fernando Mina González, meglio conosciuto come Yerry Mina, è nato in Colombia a Guachené il 23 settembre del 1994. Di ruolo difensore, in Sudamerica ha militato con Deportivo Pasto, Santa Fe e Palmeiras poi, nel gennaio 2018, l'arrivo in Europa, al Barcellona, che lo acquistò per 11,8 milioni di euro, totalizzando 6 presenze in blaugrana. Nell'agosto del 2018 il trasferimento all'Everton, per circa 40 milioni di sterline. Nello scorso giugno, l'annuncio che Mina non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza con l'Everton, club con il quale ha disputato 86 partite in Premier League segnando 7 reti. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della Nazionale colombiana in 40 occasioni.