Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo con il Tottenham per assicurarsi le prestazioni di Harry Kane: l'indiscrezione di mercato arriva direttamente dalla Germania e dal The Athletic. L'offerta dei bavaresi, sarebbe superiore ai 100 milioni di euro e avrebbe convinto gli Spurs, che chiaramente non vogliono perdere l'attaccante la prossima stagione a zero. Mancano solo pochi dettagli perché l'affare vada in porto, la palla passa ora al bomber inglese.