Paquetá è già mister 100 milioni: così il Milan esulta due volte

Esigente, di più, insaziabile. La vittoria della Champions League ha in qualche modo rafforzato il ruolo di Pep Guardiola che, dopo l'arrivo di Gvardiol dal Lipsia, aspetta con ansia quello di Lucas Paquetá dal West Ham. L'ultima offerta, sugli 80 milioni, dovrebbe essere quindi presto ritoccata verso l'alto, per arrivare alla famosa quota 100 milioni di euro stabilita dagli Hammers. Il centrocampista brasiliano, da parte sua, spinge per raggiungere l'allenatore catalano ed iniziare presto la sua avventura a Manchester. Ricordiamo che il Milan, a cui spetta un contributo di solidarietà, segue con particolare interesse questa vicenda.