Lecce, addio Ceesay: ecco il preferito di Corvino per la sua sostituzione

Cambio in attacco per il Lecce: i giallorossi hanno comunicato l'accordo tra Assan Ceesay e il Damak F.C. Saudi Club. Il goleador 29enne è stato quindi autorizzato a svolgere le visite mediche dopo la partita di oggi contro il Como, in programma per le 21:00. Insomma una volta sfumata la trattativa con l'Al-Fayha per l'assenza delle garanzie contrattuali, un'altra società si è fatta avanti arrivando in breve tempo ad un'intesa con il calciatore. Il Lecce, che lo valuta circa 3 milioni, si prepara così ad annunciare già un altro colpo per Roberto D'Aversa. Tanti quindi i nomi sul taccuino del direttore Corvino, con uno sempre in pole: il montenegrino Nikola Krstovic.