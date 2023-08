Non solo Holm: con l'addio di Demiral l'Atalanta batte un altro colpo

Atalanta scatenata sul calciomercato. Nei giorni dell'accordo con l'Al Ahli per Demiral, i bergamaschi accelerano infatti per due giocatori: Isak Hien e Emil Holm. Il primo era stato bloccato tempo fa in attesa di conoscere novità sul futuro del difensore turco, fuori dai piani di Gian Piero Gasperini e quindi sul mercato. Il secondo era invece al centro di un duello con il Sassuolo ma, nelle ultime ore, la società nerazzurra ha messo la freccia e superato la concorrenza dei neroverdi. Presto, quindi, anche le firme e gli annunci dell'affare da circa 9 milioni più 3 di bonus. Tornando a Hien, specifichiamo che grazie alla cessione di Demiral (per la formalizzazione dell'affare si attende l'ultimo sì dell'ex Juve), la Dea ha riallacciato i contatti con il Verona per il centrale svedese, valutato sui 10 milioni di euro.