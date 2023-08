Prati al Cagliari, dalle chiamate di Ranieri al retroscena su De Rossi: tutte le tappe dell'affare

Programma rispettato. Oggi Matteo Prati ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart per il Cagliari, prima di firmare il contratto di cinque anni con il suo nuovo club. Alla Spal andranno circa 5 milioni di euro più 1,5 di bonus, cifra in grado di rompere già nei giorni scorsi l'intesa con il Palermo, inizialmente d'accordo con la società ferrarese. I rosanero avevano infatti proposto un pacchetto molto simile (5.5 più i premi) ma, come succede spesso nel calciomercato, la volontà del giocatore si è rivelata determinante. Il sogno di Prati è sempre stato, infatti, quello di fare il salto in Serie A e di lavorare con un tecnico importante come Claudio Ranieri, con cui in questo periodo ha stabilito un canale diretto. Proprio le chiamate dell'allenatore romano hanno avuto un ruolo decisivo in questa vicenda: non a caso, nell'ultimo periodo, il manager 71enne ha ribadito più volte tutta la sua stima e considerazione al centrocampista, sempre più convinto di indossare la maglia rossoblu e di rispettare la parola data al Cagliari.