Frosinone, oggi vertice a Milano con l'Inter per chiudere il prestito di Fabbian

Oggi è atteso il vertice a Milano tra Frosinone e Inter per il prestito di Giovanni Fabbian al club gialloazzurro. Dopo la decisione dei nerazzurri di mollare Samardzic, rientrato quindi alla base, il giovane centrocampista non è più andato all'Udinese. Così si è rifatta sotto la società laziale, che ha sempre stimato il ragazzo reduce dal prestito alla Reggina, e di nuovo sul mercato dopo il mancato trasferimento in Friuli. Si respira ottimismo attorno al buon esito dell'operazione con il Frosinone. E proprio in virtù degli ottimi rapporti con l'Inter, il direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi conta di chiudere l'affare nelle prossime ore.