Lazio, clamoroso: ora Lotito rilancia per Samardzic, i dettagli

ROMA - L'ultimo colpo, o forse due, per chiudere una campagna acquisti a cui, quaranta giorni fa, nessuno credeva: Castellanos (vice Immobile), Kamada (sostituto di Milinkovic), Isaksen (l’esterno d’attacco), Rovella (il mediano) e Pellegrini (il terzino sinistro). Ora la Lazio , per regalarsi una soluzione in più sulla linea mediana, deve far uscire Basic o Marcos Antonio. Lotito, a quel punto, accelererà: Mats Wieffer del Feyenoord, Mattéo Guendouzi del Marsiglia o Lazar Samardzic dell’Udinese sono i nomi dei possibili desideri . Ora c'è in pole l'olandese, mediano di 188 centimetri, grande capacità di contrasto. Valutazione intorno ai 12 milioni, è in piena fase di maturazione, ci aveva pensato il Newcastle prima di fiondarsi su Tonali. Potrebbe salutare un anno dopo essere stato acquistato dall'Excelsior, con cui aveva convinto fino al 2022. In serata si sono diffuse nuove voci sul serbo di origine tedesca. Lotito si era avvicinato alla fine di luglio, proponendo a Pozzo lo scambio con Basic. L’Inter lo aveva preso o quasi, convocandolo per le visite mediche, saltate in extremis. E’ tornato a Udine, ma resta sul mercato . E’ stato accostato alla Juve, chissà che la Lazio nelle prossime ore tenti di nuovo un assalto, ma non è facile.

Lazio, un nuovo colpo a centrocampo: lo scenario

Spunteranno altri profili, l'attesa permette alla società di guardarsi intorno e individuare l'identikit adatto per completare il reparto, già rinforzato con gli arrivi di Kamada e Rovella. Wieffer sembra più facile da raggiungere rispetto a Guendouzi, comunque apprezzato a Formello. L'ex Arsenal sarebbe un tuttocampista box-to-box, utilizzabile davanti alla difesa e da mezzala. È in uscita dall'OM, eliminato a sorpresa dal Panathinaikos in Champions (terzo turno) proprio per l'errore dal dischetto del 24enne. La cessione di Marcos Antonio o Basic rimane la condizione necessaria per tentare l’affondo. Il brasiliano, adesso infortunato (lesione muscolare) è stato offerto in prestito ai greci del Paok, per Basic si è parlato di Verona e Udinese, oltre ad alcune piste in Germania e in Francia. Il croato non intende accettare club di seconda fascia. Verrà piazzato anche Gonzalez, ieri aggregato alla Primavera. Non ci rimarrà.

Capitolo porta e la questione Bonucci