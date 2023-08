Lazio, che intrigo per il portiere: no Lloris, altri due nomi in lista

ROMA - Lotito a lavoro sul portiere. Dopo la cessione di Maximiano all’Almeria la Lazio è senza un vero vice Provedel. A Lecce Sarri porterà Adamonis e Furlanetto. Hugo Lloris, nome caldo degli ultimi giorni, è praticamente sfumato . Dubbi sul suo arrivo ci sono sempre stati: profilo ingombrante, difficile era pensarlo all’ombra di Provedel. Così i radar dei biancocelesti si sono spostati su altri obiettivi. In Italia piacciono Sepe della Salernitana e Consigli del Sassuolo . Il potrebbe arrivare a Formello attraverso uno scambio con Fares. Il secondo, in scadenza nel 2024, va trattato con gli emiliani.

Le alternative per la porta: gli altri nomi

Oltre a Sepe e Consigli in lista compaiono anche Ronnow dell’Union Berlino (31 anni, danese e dai costi non esagerati), Handanovic (svincolato dall’Inter) e Livakovic della Dinamo Zagabria. Il croato è forte, difficile pensarlo come un semplice vice. E così Lotito si è dato qualche altro giorno per consegnare a Sarri un altro portiere. Il mercato della Lazio non si è ancora concluso.