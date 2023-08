Lazio Primavera, doppio colpo: arrivano i gemelli D’Agostini

ROMA - Due italoamericani per la Lazio. Si chiamano Stefano e Lorenzo D’Agostini, gemelli classe 2005 che giocheranno con la Primavera. Sono stati aggregati alla rosa di Sanderra, che alle 17 affronterà l’ultima amichevole (a Formello contro l’UniPomezia, Eccellenza) e sabato prossimo farà l’esordio in campionato in casa dell’Atalanta. A breve l’ufficialità della doppia baby-operazione. Stefano è un difensore centrale, Lorenzo un centravanti fisico che punta a farsi spazio e non far rimpiangere la partenza di Crespi (in prestito al Cosenza). Arrivano dall’Inter Miami II, squadra B del club in cui ora gioca Lionel Messi. Genitori italiani, qualche presenza nella seconda divisione statunitense. I due fratelli sono il quarto e il quinto innesto estivo per la Primavera dopo Marini (terzino sinistro 2006, ex Inter e Romulea), Cappelli (attaccante 2004 dall’Empoli) e Urbano (attaccante 2007, ex Inter). Dal Perugia, poi, in arrivo Sulejmani (punta 2006) e Di Serio (2001), che verrà girato in prestito. Adamonis e Bertini verso l’Umbria.