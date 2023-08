Sarri si innervosisce per le domande sul mercato: “Mi alzo e vado via”

FORMELLO - Maurizio Sarri e l'argomento mercato sempre indigesto. E poco importa se alla prima conferenza stampa della stagione , che anticipa Lecce-Lazio , qualcuno gli chiede anche un punto sulle trattative. Il tecnico biancoceleste non ci sta e parla chiaro: "Domani giochiamo a Lecce, dove l'anno scorso abbiamo perso. Chiamate Lotito e Fabiani per parlare di mercato, sennò mi alzo e vado via. Ai miei giocatori voglio dare altri messaggi".

Sarri e la questione mercato

"Se a 24 ore dalla partita mi metto a parlare di mercato… Già è uno scandalo che sia aperto a stagione iniziata, così come è uno scandalo che si apra a gennaio con nove partite da giocare. In Italia ci si lamenta che i mercanti hanno in mano il calcio mondiale, ma che leggi abbiamo fatto per evitarlo? Il mercato dura il triplo di 30 anni fa, facciamo un mercato di 10 giorni e i procuratori conteranno meno. Mi girano i coglioni che domani qualche calciatore può essere con la testa altrove e pensa al mercato. Io le cazzate che ho sentito su di me non le ho mai sentite in vita mia. Il 75% delle notizie su di me erano bufale. Preferisco parlare di Lecce e non di mercato".