Lazio, c'è il vice Provedel: tutti i dettagli dell’accordo con Sepe

ROMA - L’ha spuntata Sepe su Joronen, dopo un pomeriggio vissuto in ballottaggio. Non è destino per Lloris. Sarà il portiere napoletano il vice Provedel, il via libera è arrivato ieri. E’ atteso oggi a Roma, arriverà in prestito per un anno e la Salernitana pagherà il 50% dell’ingaggio da 1,3 milioni (650 mila euro). La Lazio s’è mossa quando ha incassato il no di Hugo Lloris, il francese s’è sfilato avendo capito che non c’erano i presupposti tecnici per chiudere. Voleva un colloquio con Sarri, sempre freddo rispetto al suo nome. Non è bastata la video-call di martedì a tarda sera tra la Lazio e i manager di Lloris. Il francese, che non era convinto di fare il secondo, sperava di confrontarsi con Mau per ascoltare le sue parole e capire che chance reali avrebbe avuto. Il confronto non c’è stato. Lotito ha spinto fino all’ultimo per favorire l’incontro virtuale Sarri-Lloris, l’ultimo tentativo è svanito ieri mattina. Sarri non s’era prestato quando in ballo c’era l’operazione Sow (prima che andasse al Siviglia) e non s’è concesso neppure stavolta in video-call. Non pensa sia suo compito farlo. Le condizioni economiche per prendere Lloris c’erano: il Tottenham avrebbe partecipato al pagamento dell’ingaggio e la Lazio avrebbe sfruttato il Decreto Crescita per risparmiare sul lordo (contratto di due anni). Per il presidente Lloris avrebbe portato esperienza e carisma nello spogliatoio, per Sarri avrebbe creato un dualismo inutile con Provedel.